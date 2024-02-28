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28 февраля, 09:20

Пауло Коста: «Чимаеву нужно перестать убегать, у него нет яиц»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) заявил, что девятый номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) уклоняется от тяжелых боев.

"Ему [Чимаеву] нужно перестать убегать, — сказал Коста в интервью Submission Radio. — Ему нужно набраться смелости и встретиться со мной. Долгое время этот парень просто избегал поединков. У него нет смелости. Он хочет легких боев, он не хочет драться с такими парнями, как я или [Роберт] Уиттакер. Он хочет драться с парнями, у которых нет борьбы, нет джиу-джитсу, нет грэпплинга. У Чимаева нет яиц.

Мой бой с ним возможен в ближайшем будущем. Если бы я выиграл, я бы не хотел с ним драться, но сейчас этот бой имеет смысл, потому что я проиграл [Уиттакеру]».

Роберт Уиттакер (25-7) одолел Косту единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой стал соглавным событием вечера и состоялся 17 февраля на UFC 298 в "Хонда-центре" в Анахайме, США.

Хамзат Чимаев
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