Вартанян: «Царукян сильнее меня. Он пару раз меня душил и даже по печени посадил»

Российский боец Эдуард Вартанян (25-4) признался, что уступал в зале четвертому номеру рейтинга UFC в легком весе Арману Царукяну (21-3). Об этом Вартанян сказал журналистам после боя с Дамиром Исмагуловым (24-3).

— Вы же наверняка с ним [Царукяном] достаточно часто боролись, по грэпплингу, может быть. А вот если не секрет, на уровне на одном вы примерно или кто-то из вас будет сильнее?

— Он сильнее, да. Он даже меня пару раз задушил. То есть в грэпплинге отдельно он сильнее. В ударке один раз он меня даже по печени посадил. Я бы не хотел с ним встречаться. И у нас сейчас нет таких возможностей. Наоборот, я ему желаю только победы в предстоящем бою с [Чарльзом] Оливейрой и уверен, что он одна из угроз для Ислама Махачева. Это интересный бой.

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.