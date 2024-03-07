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7 марта, 17:33

Куцелаба: «Мне нравится, что Линс выиграл три боя подряд»

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Молдавский боец UFC Ион Куцелаба поделился ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Бразилии Фелипе Линсом.

«Линс ничем не отличается от предыдущих соперников, хороший боец. Мне очень нравится его рекорд и то, что он выиграл три боя подряд. Сам хочу увидеть, на что я способен, поэтому буду рад выйти против такого бойца и выиграть у него», — приводит слова Куцелабы MMA.Metaratings.ru.

Бой Куцелабы и Линса пройдет 10 марта в Майами в турнире UFC 299. Начало — в 3.30 (мск).

В своей профессиональной карьере 30-летний Куцелаба одержал 17 побед и потерпел 9 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. На счету 38-летнего Линса 17 побед и 5 поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ион Куцелаба
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