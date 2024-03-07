Адесанья: «Я фанат Петра Яна, и я не могу представить, что он проиграет Ядонгу»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) предполагает, что экс-чемпион в легчайшем весе Петр Ян (16-5) одолеет седьмого номера рейтинга Сонга Ядонга (21-6).

«Повлияли ли на Яна предыдущие поражения? Не думаю, потому что он очень стойкий. Он веселый парень, когда ты встречаешь его, то обязательно ему улыбнешься. Уверен, сейчас его английский стал лучше.

Ему нужно делать то, что он делает лучше всего. Я бы не сказал, что он медленно начинает. Он делает то же, что и я, но по-другому. Он изучает соперника, смотрит за его атаками и так далее. Лучшим в этом был Андерсон Сильва, который сканировал твои действия и затем вырубал. Мне нравится стиль Яна, я фанат его стиля, и я не могу себе представить, что он проиграет четыре боя подряд. Я ставлю на победу Яна», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Ян и Ядонг подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.