На арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) стартовали прелимы турнира UFC Fight Night 239. Бои основного карда ожидаются после 02.00 по московскому времени. В главном событии вечера ММА австралиец Тай Туиваса проведет поединок в тяжелом весе с поляком Марчином Тыбурой.

В прямом эфире трансляция турнира UFC Fight Night 239 уже доступна на телеканале «Матч Боец». Основной кард покажут на телеканале «Матч ТВ», эфир стартует с 02.00 мск. Также трансляция турнира будет доступна на платной платформе UFC Fight Pass.

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