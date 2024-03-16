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16 марта, 23:00

UFC Fight Night 239 Туиваса — Тыбура: началась прямая трансляция боев турнира

Туиваса встретится с Тыбурой на турнире UFC Fight Night 239
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тай Туиваса.
Фото Reuters

На арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада (США) стартовали прелимы турнира UFC Fight Night 239. Бои основного карда ожидаются после 02.00 по московскому времени. В главном событии вечера ММА австралиец Тай Туиваса проведет поединок в тяжелом весе с поляком Марчином Тыбурой.

В прямом эфире трансляция турнира UFC Fight Night 239 уже доступна на телеканале «Матч Боец». Основной кард покажут на телеканале «Матч ТВ», эфир стартует с 02.00 мск. Также трансляция турнира будет доступна на платной платформе UFC Fight Pass.

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Марчин Тыбура
Тай Туиваса
UFC
ММА
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