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Сегодня, 12:08

Мовсар Евлоев: «Пояс UFC в полулегком весе — мой»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) отметил, что уже вернулся в зал и приступил к тренировкам.

«Уже скучаю по этому моменту [выходу на арену]! Вернулся в зал, с нетерпением жду встречи с победителем боя Волка и Топурии! Пояс в полулегком весе — мой», — написал россиянин в соцсети X.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Мовсар Евлоев
UFC
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