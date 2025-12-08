Ян заработал за титульный бой в 1,6 раза меньше, чем Двалишвили

Гонорар российского бойца Петра Яна за главный бой турнира UFC 323 против грузина Мераба Двалишвили составил 1,432 миллиона долларов, сообщает Sporty Salaries.

32-летний россиянин выиграл единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

По информации источника, Ян получил 500 тысяч долларов за выход на бой, 32 тысячи от спонсоров, 50 тысяч за лучший бой вечера и 850 тысяч от продаж платных трансляций.

Его соперник Мераб Двалишвили заработал в 1,6 раза больше — 2,342 миллиона долларов (750 тысяч — за выход, 42 — от спонсоров, 50 — за лучший бой и 1,5 миллиона — от продаж трансляций).

Ян взял реванш за прошлое поражение от Двалишвили — в марте 2023 года россиянин уступил сопернику на UFC Fight Night 221.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.

ММА UFC: Двалишвили — Ян