Трамп заявил, что на турнире UFC в Белом доме будет 8-9 титульных поединков

Президент США Дональд Трамп заявил, что в карде турнира UFC в Белом доме планируется восемь или девять титульных поединков.

«UFC проведет восемь или девять титульных боев. Это самые крупные поединки, которые у них когда-либо были. Дана Уайт [президент UFC] придерживает бои сейчас, чтобы провести их в Белом доме», — цитирует Трампа Fox News.

Турнир UFC в Белом доме запланирован 14 июня 2026 года — к 80-летию Трампа.