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Вартанян считает, что ключом к победе Царукяна над Махачевым станут скорость и тайминг

Камила Абдурахманова
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Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян назвал фаворита в реванше Ислама Махачева и Армана Царукяна, который состоится в январе 2025 года.

«Давно было известно о том, что Арман и Ислам подерутся 19 января за пояс, просто контракты не были подписаны. У Царукяна есть все шансы стать чемпионом. Скорость, четкий тайминг и план на бой — вот такие ключи у Армана, чтобы победить Ислама на UFC 311», — сказал Вартанян MMA.Metaratings.ru.

Ислам Махачев и Арман Царукян станут хедлайнерами турнира UFC 311, который состоится в ночь на 19 января 2025 года. На кону будет стоять чемпионский пояс в легком весе. В апреле 2019 года Ислам одержал победу единогласным решением судей. Всего у Махачева 26 побед и одно поражение. Царукян выиграл 22 поединка, а проиграл — три раза.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Арман Царукян
Ислам Махачев
Эдуард Вартанян
UFC
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