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Корешков считает, что Джонс мог сломать ребра Миочичу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу американца Джона Джонса над соотечественником Стипе Миочичем в главном поединке турнира UFC 309.

Джонс нокаутировал Миочича ударом в корпус в третьем раунде.

«Джонс четко и правильно пробил вертушку. Единственное — он бил ее из стойки левши, так она несет меньшую опасность. Когда бьешь из правши, правая нога летит точно в область печени. Здесь он ударил в левый бок. Так можно зацепить солнечное сплетение, но удар пришелся в ребра, пятка зашла четко. Возможно, у Стипе подломились ребра. Если так, об этом наверняка объявят», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

37-летний американец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Теперь на его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру. 1 бой был признан несостоявшимся.

Рекорд Миочича — 20 побед при 4 поражениях. 42-летний боец объявил о завершении карьеры после поражения от Джонса.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Корешков
Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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