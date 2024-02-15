Роман Копылов: «Не могу в Америке долго находиться. Хочется дома отдыхать»

Российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) объяснил, почему не может расслабиться в США. Об этом Копылов сказал в интервью «СЭ».

— Ты мне в интервью сказал, что не можешь в Америке долго находиться. А почему?

— Да я не знаю, я же не отдыхать еду. Мне охота сделать свое дело и уехать. Приезжаешь и не можешь полноценно насладиться, худеешь. Не могу что-то я долго здесь находиться. Сделал дело — гуляй смело. Мне лучше приехать за неделю, все сделать, взвеситься, подраться и на следующей день домой улететь. И дома уже отдыхать, своими делами заниматься.

Копылов подерется с 13-м номером рейтинга в среднем весе американцем Энтони Эрнандесом (11-2) 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США. Таким образом, Копылов заменит своего соотечественника Икрама Алискерова (15-1), который выбыл из боя из-за стафилококка.