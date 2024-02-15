Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

15 февраля, 08:40

Роман Копылов: «Не могу в Америке долго находиться. Хочется дома отдыхать»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) объяснил, почему не может расслабиться в США. Об этом Копылов сказал в интервью «СЭ».

— Ты мне в интервью сказал, что не можешь в Америке долго находиться. А почему?

— Да я не знаю, я же не отдыхать еду. Мне охота сделать свое дело и уехать. Приезжаешь и не можешь полноценно насладиться, худеешь. Не могу что-то я долго здесь находиться. Сделал дело — гуляй смело. Мне лучше приехать за неделю, все сделать, взвеситься, подраться и на следующей день домой улететь. И дома уже отдыхать, своими делами заниматься.

Копылов подерется с 13-м номером рейтинга в среднем весе американцем Энтони Эрнандесом (11-2) 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США. Таким образом, Копылов заменит своего соотечественника Икрама Алискерова (15-1), который выбыл из боя из-за стафилококка.

Роман Копылов
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белал Мухаммад: «Махачев каждый день на тренировке делал мне болевой»

Адесанья дал прогноз на бой Уиттакера и Косты
Новости
RSS RSS
Все новости