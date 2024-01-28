Гацалов отреагировал на похвалу Кормье: «Приятно, конечно»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье (23-3).

Тот заявил на подкасте Джо Рогана, что если бы Гацалов дебютировал в MMA, то он победил бы экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Мне, конечно, было приятно, что такой спортсмен и атлет, ныне комментатор UFC, дал такую оценку мне. Я с ним не раз встречался, и он, наверное, чувствовал, что если я стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе, то со мной не просто было бы и в боях. Мы с ним спарринговались, я ездил к нему в Штаты, поддерживал, помогал в бою с Джоном Джонсом. Я окунулся в эту атмосферу, и он дал мне такую оценку. Приятно было, конечно», — сказал Гацалов «СЭ».

Гацалов помогал Кормье готовиться к бою с Джонсом (27-1) в 2015 году.