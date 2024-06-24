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Тактаров: «Волков с Аспиналлом сейчас на равных»

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал бой Александра Волкова и Сергея Павловича и оценил его перспективы в титульном поединке с Томом Аспиналлом.

«Считаю, что с Томом Аспиналлом Александр сейчас на равных. Конечно, у Волкова партер ещё не дотягивает до его уровня, но он может не попадать в тяжёлые ситуации, как-то вязать британца и не проигрывать ему. Этого будет достаточно. В стойке, мне кажется, у Волкова будет преимущество на дистанции, где в него тяжело попасть. Аспиналлу нужно будет очень ухитриться, чтобы просто пробраться на ближний бой, где он что-то может сделать. Аспиналл умный парень. По бойцовскому интеллекту они примерно равны, только фишечки у них разные», — сказал Тактаров Vprognoze.ru.

22 июня в соглавном поединке турнира UFC в Абу-Даби российский тяжеловес Александр Волков (38-10) победил единогласным решением судей соотечественника Сергея Павловича (18-3).

Источник: Vprognoze.ru
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
Том Аспиналл
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