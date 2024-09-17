Двалишвили: «Работайте усердно, и все станет возможным!»

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) сделал заявление после того, как завоевал титул чемпиона, одолев Шона О'Мэлли (18-2) решением судей на турнире UFC 306.

«Я мечтал об этом моменте всю свою жизнь. В клетке, когда на меня надели пояс, меня наконец осенило: «Мечты становятся реальностью». Работайте усердно, и все станет возможным! Я навсегда благодарен всем моим фанатам, семье и друзьям за их любовь и поддержку», — написал Двалишвили в соцсети X.

Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.