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Сегодня, 11:25

Тренер Макгрегора: «У Махачева есть шанс превзойти Хабиба»

Давид Хачатрян
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Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), допустил, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-6) превзойдет достижения экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я уверен, что у него есть шанс превзойти Хабиба, но это сложно. Знаете, у Хабиба, очевидно, был такой фантастический успех. Может быть, Ислам сможет стать двойным чемпионом и подняться на несколько весовых категорий. Посмотрим», — сказал Кавана в интервью Исламу Бабаджанову.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zHw6oOiR18o.
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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