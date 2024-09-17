Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:23

О'Мэлли: «Я не буду драться 9 или 10 месяцев, а может быть, даже год»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (18-2) заявил, что хочет отдохнуть от боев и восстановиться.

«Мне нужно взять перерыв, чтобы полностью восстановиться, — сказал О'Мэлли в своем подкасте. — Здорово будет наконец-то отдохнуть и ничего не делать. Сразу после боя с Алджо я знал, что у меня запланирован поединок с Чито. А после боя с Чито меня ждал поединок с Мерабом. Теперь же, после этого боя, у меня нет никаких планов и обязательств.

Мне просто нужно восстановиться. Я собираюсь залечить травмы и затем не спеша вернуться. Возможно я не буду драться 9 или 10 месяцев, а может быть, даже год. Это займет некоторое время. Людям придется какое-то время смотреть UFC без Suga Show".

Мераб Двалишвили (18-4) победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
Беккер женился после выхода из тюрьмы
В Зимбабве упал предназначенный для президента Мнангагвы вертолет
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
ФНС начала рассылать уведомления о выплате налога на вклады за 2023 год
Популярное видео
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости