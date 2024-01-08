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Сегодня, 11:04

Кори Сэндхэген назвал главный фактор успеха в UFC

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) уверен, что успешный боец — это организованный и ответственный человек.

«Главное, что нужно для того, чтобы попасть в UFC и быть отличным бойцом, — это ответственность, — сказал Сэндхэген на своем канале в YouTube. — Да, ты должен быть жестким, уметь говорить и так далее, но ключевой фактор — это быть организованным и ответственным человеком. Это даст тебе больше, чем ты думаешь. Не пропускай тренировки, если ты допускаешь ошибки — ничего страшного. Ты просто должен подойти ответственно к работе над ошибками. Ты на 100 процентов ответственен за все, что делаешь. Так что не рассчитывай на других людей».

Сэндхэген идет на серии из трех побед. В последний раз он проиграл экс-чемпиону в легчайшем весе Петру Яну (16-5) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 30 октября 2021-го в Абу-Даби, ОАЭ.

Кори Сэндхаген
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