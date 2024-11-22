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Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании

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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании женщины и обязали выплатить компенсацию в размере 250 тысяч евро.

Инцидент произошел в 2018 году в одном из отелей Дублина. 34-летняя пострадавшая утверждает, что Макгрегор пригласил ее на вечеринку, где участники употребляли алкоголь и наркотические вещества. После этого спортсмен заманил девушку в спальню и изнасиловал.

Сам ирландец отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что сексуальный контакт был полностью добровольным. Также он назвал ложью информацию о побоях, которые якобы нанес женщине в тот день. 12 присяжных заседателей обсуждали вердикт более 6 часов, после чего признали экс-бойца виновным. Суд назначил ему в качестве наказания выплату компенсации истице.

36-летний Макгрегор — первый двойной чемпион в истории UFC (в легком и полулегком весах одновременно). Свой последний бой в ММА он провел в 2021 году против Дастина Порье на турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.

Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и&nbsp;Конор Макгрегор. Хабиба нет среди лучших бойцов по версии Даны Уайта. Зато есть Макгрегор

Источник: The Guardian
Конор Макгрегор
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