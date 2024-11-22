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22 ноября, 23:40

Макгрегор подаст апелляцию на решение суда о признании его виновным в изнасиловании

Руслан Минаев
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Конор Макгрегор.
Фото AFP

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор подаст апелляцию на решение суда после признания ирландца виновным в изнасиловании женщины.

«Я буду обжаловать сегодняшнее решение. Я разочарован тем, что присяжные не выслушали все доказательства. Сейчас я со своей семьей, сосредоточен на своем будущем. Спасибо всем за поддержку по всему миру», — написал боец в соцсети.

Конор Макгрегор. Получил штраф вместо тюремного срока. Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании

Инцидент произошел в 2018 году в одном из отелей Дублина. 34-летняя пострадавшая утверждает, что Макгрегор пригласил ее на вечеринку, где участники употребляли алкоголь и наркотические вещества. После этого спортсмен заманил девушку в спальню и изнасиловал.

Сам ирландец отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что сексуальный контакт был полностью добровольным. Также он назвал ложью информацию о побоях, которые якобы нанес женщине в тот день. 12 присяжных заседателей обсуждали вердикт более 6 часов, после чего признали экс-бойца виновным. Суд назначил ему в качестве наказания выплату компенсации истице.

Свой последний бой в ММА Макгрегор провел в 2021 году против Дастина Порье на турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.

Конор Макгрегор
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