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Тактаров не считает Фигерейду простым соперником для Яна: «Надо будет выложиться на 300 процентов»

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между двумя экс-обладателями поясов промоушена — россиянином Петром Яном и бразильцем Дейвисоном Фигередо.

«Те, кто думают, что у Яна простой и проходимый соперник, сильно ошибаются. Думаю, что надо будет выложиться на 300 процентов. Соперник подчеркивает, что изучил Петра, и он идет на серии из трех побед. Не просто же так бывает, когда столько боев подряд выигрывают.

Будем ждать с интересом, сможет ли Петр прервать серию из неудач, у которых была психологическая и физическая подоплека. Период застоя, назовем его так, когда человек не развивался. Фигередо хороший тактик, у него достаточно сильный партер. Преимущество Петра — ударка. Считаю, что просто пройти ему в ноги будет непростая задача», — сказал Тактаров «СЭ».

Российский боец Петр Ян и бразилец Дейвисон Фигередо проведут поединок на турнире UFC Fight Night 248 в субботу, 23 ноября. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Основной кард стартует в 14.00 по московскому времени.
Рекорд 31-летнего россиянина в ММА 17-5. 36-летний бразильский боец имеет рекорд в смешанных единоборствах — 24-3-1.

Александр Абустин

Дейвесон Фигередо
Петр Ян
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