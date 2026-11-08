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Уокер победил Кортеса-Акосту техническим нокаутом в главном бою UFC Fight Night

Дмитрий Сомов

Бразильский боец Джонни Уокер победил представителя Доминиканской Республики Валдо Кортеса-Акосту в главном поединке турнира UFC Fight Night, который прошел 7 ноября в Лас-Вегасе (8 ноября по московскому времени). Бой в тяжелой весовой категории завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Рефери остановил бой на отметке 2 минуты 27 секунд третьего раунда. Таким образом, Уокер одержал вторую подряд победу в тяжелой весовой категории, в которую перешел в октябре 2026 года. В предыдущем поединке бразилец досрочно победил британца Мика Паркина.

Кортес-Акоста подходил к бою в статусе шестого номера рейтинга тяжелого дивизиона UFC. Соперник принял вызов на коротком уведомлении: первоначально турнир должен был возглавить поединок Габриэла Бонфима и Шона Брэди, но он был отменен после травмы американца.

Соглавным событием вечера стал поединок в минимальной весовой категории среди женщин. Американка Татьяна Суарес победила бразильянку Вирну Яндиробу единогласным решением судей.

Турнир состоялся на арене промоушена APEX в Лас-Вегасе и также назывался как UFC Vegas 124.

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Валдо Кортес-Акоста
Джонни Уокер
UFC
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