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Сегодня, 21:30

Шара Буллет: кто соперник и дата боя на UFC 308

Шарабутдин Магомедов примет участие в турнире UFC 308
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Фото Global Look Press

Шарабутдин Магомедов (более известный как Шара Буллет) примет участие в турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Соперником россиянина станет соотечественник Армен Петросян, который представляет Армению. Бойцы проведут поединок в среднем весе в главном карде турнира. Событие состоится на «Этихад Арене» в ОАЭ.

Магомедову — 30 лет, он провел 14 поединков в ММА на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них.

Петросяну — 33 года, в его профессиональном рекорде 9 побед и 3 поражения.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Хамзат Чимаев и&nbsp;Илия Топурия. UFC 308, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Главный кард UFC 308 начнется в 21.00 по московскому времени, событие полностью покажет «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. На «Матч ТВ» трансляция начнется в 19.15 и прервется в 21.30. Видеотрансляция в полном объеме также будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовый онлайн вечера в Абу-Даби.

Армен Петросян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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