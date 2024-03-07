Казахстанский боец UFC Альмахан: «Алмабаев засабмитит Вергару»

Казахстанский боец легчайшего веса UFC Бекзат Альмахан считает, что его соотечественник Асу Алмабаев победит Си Джея Вергару в турнире UFC 299.

«Асу — очень разносторонний боец во всех аспектах. Он сильный: в борьбе, в ударке и так далее. Но самая сильная его сторона — борьба, поэтому он засабмитит соперника», — сказал Альмахан MMA.Metaratings.ru.

Алмабаев и Вергара проведут бой 10 марта в турнире UFC 299. У Асу 18 побед и 2 поражения. В активе 32-летнего американца 9 побед, 4 поражения и 1 ничья.