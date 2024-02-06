Колби Ковингтон опроверг слухи о бое с Шавкатом Рахмоновым

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) заявил, что матчмейкеры лиги не предлагали ему никаких боев.

«Мне никого не предлагали. Как мне могли предложить бой, если я все еще травмирован? Я даже не могу думать о боях, пока не буду на 100 процентов здоров. Сейчас я готов на 60 процентов. С чего бы UFC предлагать мне бой? Они знают, что происходит, они в контакте с врачами. Никакие бои мне не предлагали, это фальшивые новости», — сказал Ковингтон Submission Radio.

Леон Эдвардс (22-3) победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.