Магомед Исмаилов: «Я тяжело переносил то поражение Токову»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) признался, что он хорошо относится к Анатолию Токову (18-3), от которого потерпел первое поражение в карьере.

«Знаете, я же тяжело переносил то поражение, — сказал Исмаилов «СЭ». — Но в один момент, когда ты узнаешь человека, о его достоинствах, о его хороших качествах, ты о нем больше положительно говоришь, даже отрицательного нечего сказать. Как-то легче ты уже относишься к этому. Думаешь: «Ну проиграл и проиграл. Хороший парень. Кто-то выигрывает, кто-то — проигрывает». Я когда кого-то выигрываю, то пытаюсь оставаться хорошим человеком. И когда мой оппонент, проигравший мне, видит мое достойное поведение, ему бывает легче. Вот так же и мне в отношении Анатолия Токова. Когда я вижу, насколько он хороший, такой добрый, красавец такой... мне становится легче».

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.