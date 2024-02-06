Дудакова подерется с Мелиссой Гатто 30 марта на UFC Fight Night 241

25-летняя россиянка Виктория Дудакова (8-0) проведет третий бой в UFC против 27-летней бразильянки Мелиссы Гатто (8-2) 30 марта на UFC Fight Night 241 в Атлантик-Сити, США. Об этом сообщает AG Fight.

Дудакова в прошлом бою победила американку Цзинь Ю Фрей (11-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Гатто идет на серии из двух поражений. В прошлом бою она проиграла Ариане Липски (17-8) раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28). Бой состоялся 1 июля 2023-го на UFC on ESPN 48 в UFC Apex в Парадайсе, США.