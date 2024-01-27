Кормье: «Я знаю, что Перейра боится Анкалаева. Это самый опасный соперник для него»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра боится россиянина Магомеда Анкалаева.

«Перейра сказал, что хочет драться с Джамалом Хиллом. Я знаю, что он боится Магомеда Анкалаева. Есть подозрение, что Анкалаев — самый опасный соперник для Перейры. У Магомеда есть способность переводить любой бой в партер. А Иржи Прохазка ярко показал, насколько просто это сделать в поединке с Алексом», — приводит слова Кормье MMA News.

В последнем бою Анкалаев нокаутом во втором раунде выиграл у Джонни Уокера. Всего на счету 31-летнего россиянина 19 побед, 1 поражение, 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.

В ноябре 2023 года 36-летний Перейра победил Иржи Прохазку (29-4) на UFC 295 и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.