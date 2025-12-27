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Ислам Махачев признан лучшим бойцом России по итогам 2025 года

Отдел единоборств «СЭ»
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев признан лучшим бойцом России 2025 года по результатам голосования 35 ММА-журналистов и блогеров, которое провел «Спорт-Экспресс».

Второе место в голосовании занял чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, третье — чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев.

Махачев в 2025-м защитил титул UFC в легком весе, победив удушающим в первом раунде Ренато Мойкано. После этого он перешел в полусредний вес, где выиграл единогласным решением судей у Джека Делла Маддалены и взял чемпионский пояс в этой категории. Махачев — первый российский двойной чемпион UFC.

За первое место в анкете респондента начислялось 8 баллов, за второе — 6, за третье — 4.

Ислам Махачев признан лучшим бойцом России 2025 года.Ислам Махачев признан лучшим бойцом России 2025 года! Второй — Петр Ян, третий — Хамзат Чимаев

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Ислам Махачев
Петр Ян
Хамзат Чимаев
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