Гаджиев: «Бой с Миочичем — это легкий бой для Джонса»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) в отличие от экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4) может напрячь Джона Джонса.

«Меня этот поединок абсолютно не возбуждает. Я считаю, что это легкий бой для Джонса. Миочич был хорош когда-то, сейчас он уже староват, его лучшие годы позади. Я, конечно, за бой Джонса с Аспиналлом. Но UFC знают, что делают. Джонс подерется против Миочича, соответственно, бой Джонса с Аспиналлом будет уже неминуем.

Джонсу для выхода из отпуска бой с Миочичем — самое то. А потом принципиальнейший, думаю, для многих поединок Джонс — Аспиналл, в котором Джон по-прежнему фаворит. Посмотрим, что он покажет в бою с Миочичем. Но Аспиналл реально очень хорош. Это один из немногих соперников в карьере Джонса, который может его реально напрячь — и ментально, и физически», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Джонс и Миочич должны подраться 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.