Гацалов рассказал, что думал о переходе в ММА

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов признался, что мог дебютировать в смешанных единоборствах.

«Было предложение, были мысли перейти в смешанные единоборства. В то время я боролся профессионально, и, естественно, предпочтение отдал вольной борьбе», — сказал Гацалов «СЭ».

Гацалов ранее помогал бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Даниэлю Кормье (23-3) готовиться к бою с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).