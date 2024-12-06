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Сегодня, 21:30

Александр Волков и Сирил Ган: время начала трансляции боя UFC 310

Александр Волков и Сирил Ган проведут поединок на UFC 310 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Волков.
Фото Getty Images

Александр Волков и Сирил Ган подерутся на турнире UFC 310 в ночь с 7 на 8 декабря. Вечер ММА пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Волков — Ган начнется после 7.00 по московскому времени.

Изначально поединок должен был состоятся в рамках UFC 308 осенью 2024 года, но российской боец получил травму колена.

Трансляцию поединка в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также следить за ходом схватки можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Ранее соперники уже встречались на турнире UFC Fight Night 190. Это было летом 2021 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал француз.

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