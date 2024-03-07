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7 марта, 12:05

Боец ММА Алмабаев считает, что Рахмонов скоро станет чемпионом UFC

Руслан Минаев
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Боец UFC Асу Алмабаев считает, что Шавкат Рахмонов скоро станет чемпионом в полусреднем весе.

«Шавкат Рахмонов уже готов и давно готов к поясу UFC. В конце этого года, думаю, состоится исторический момент, и Шавкат порадует нас поясом. Он делает большую историю и открывает большой путь для казахстанских ММА. На Шавката обращают внимание во всем мире, и он покажет, что в Казахстане бойцы хорошего уровня, способные показывать зрелищные бои и дойти до пояса», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

Рахмонов в прошлом бою победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Асу Алмабаев
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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