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Джонс заявил, что продолжает вести с UFC переговоры о возвращении

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс заявил, что по-прежнему ведет переговоры с руководством организации о возможном возвращении.

«У нас был разговор. Я прошел терапию стволовых клеток перед тем, как был составлен кард турнира в Белом доме. Я начинаю ощущать эффект, чувствую себя действительно хорошо.

Не будем оказывать на ситуацию давления. Прямо сейчас я сосредоточен на тренировках с Гейблом [Стивсоном], но кто знает, что принесет будущее», — приводит слова Джонса пресс-служба Dirty Boxing Championship.

38-летний американец провел 30 боев за карьеру, одержал 28 побед и потерпел одно поражение (дисквалификация). Еще один поединок признан несостоявшимся. Джонс становился чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весах.

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Джон Джонс
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