Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

UFC 327 Прохазка — Олберг: трансляция начнется в 0.00 мск, где смотреть

Турнир UFC 327 Прохазка — Олберг состоится в Майами
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 327 пройдет в ночь на воскресенье, 12 апреля. Бои состоятся на арене «Кайсейя Центр» в Майами, начало ранних прелимов — в 0.30 по московскому времени, предварительного карда — в 2.00, основного карда — в 4.00.

В прямом эфире турнир в полном объеме покажут UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matcthv.ru. С 2.00 трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В главном бою турнира встретятся Иржи Прохазка из Чехии и Карлос Ольберг из Австралии, которые поборются за титул чемпиона в полутяжелом весе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Максименко может уехать в Европу после критики Дасаева, а Даку начинает мешать Угальде. Что происходит в «Спартаке»
Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027: основная информация об этапах серии
Плющенко назвал себя человеком мира. И заявил, что продолжит жить в России с сыном, выступающим за Азербайджан
Популярное видео
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джонс заявил, что продолжает вести с UFC переговоры о возвращении

Азамат Мурзаканов — Пауло Коста: онлайн-трансляция боя UFC
Новости
RSS RSS
Все новости