UFC 327 Прохазка — Олберг: трансляция начнется в 0.00 мск, где смотреть

Турнир UFC 327 пройдет в ночь на воскресенье, 12 апреля. Бои состоятся на арене «Кайсейя Центр» в Майами, начало ранних прелимов — в 0.30 по московскому времени, предварительного карда — в 2.00, основного карда — в 4.00.

В прямом эфире турнир в полном объеме покажут UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matcthv.ru. С 2.00 трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В главном бою турнира встретятся Иржи Прохазка из Чехии и Карлос Ольберг из Австралии, которые поборются за титул чемпиона в полутяжелом весе.