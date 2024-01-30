Джонни Уокер назвал главную ошибку в реванше с Анкалаевым

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джонни Уокер (21-8) признался, что совершил ошибку, когда позволил третьему номеру рейтинга Магомеду Анкалаеву (18-1) сократить дистанцию.

«Я облажался, когда ударил его ногой на расстоянии боксерского удара, — сказал Уокер в интервью Ag Fight. — Я не должен был бить его. Первый раунд я провел очень хорошо. Я нанес ему много ударов. Я выиграл первый раунд. Но во втором раунде он изменил свою стратегию. Он стал подходить ко мне немного ближе, шел вперед. Я тоже должен был изменить свою стратегию. Я должен был начать бить его руками, боксировать. Когда ты идешь назад, у тебя нет хорошей позиции для удара.

Я знаю, где я ошибся. Я дерусь с лучшими в мире. Стоит моргнуть в неподходящий момент, и все. Ты падаешь. Он изменил свою стратегию, а я нет. Это была моя ошибка. Он изменил план на бой, это выбило меня из колеи, и я не смог приспособиться. Я ударил его ногой, находясь на боксерской дистанции, и в этот момент прилетела его рука. Я был слишком близко. Я никак не должен был позволить ему дотронуться до меня".

Анкалаев победил Уокера техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.