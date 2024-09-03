Перейра: «Я хочу вернуться в средний вес и подраться с дю Плесси»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) отметил, что он намерен спуститься в средний вес и подраться за пояс против чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (22-2).

«Я сосредоточен на предстоящем бое и готовлюсь к нему. Однако никогда не знаешь, что может случиться. Поэтому, независимо от результата, я хочу еще раз вернуться в средний вес и побороться за чемпионский пояс.

Эй, Дрикус! Приготовься к бою со мной, чтобы доказать, что ты лучше. С твоим публичным заявлением это будет несложно сделать, Чама!" - написал бразилец в соцсетях.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.

Дю Плесси победил Исраэля Адесанью (24-4) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.