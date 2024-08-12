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Двалишвили: «Тренер О'Мэлли не мужчина. При встрече я ударю его по лицу»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) заявил, что ему не понравились высказывания о нем тренера чемпиона в легчайшем весе Шона О’Мэлли (18-1) Тима Уэлча в подкасте О’Мэлли.

«У меня проблемы с его тренером Тимом, — сказал Двалишвили MMA Fighting. — Он вел себя неуважительно по отношению ко мне. Представьте, что такое поведение произошло бы в баскетболе или футболе, вас бы дисквалифицировали. Тренируй своего бойца, своего парня. Не проявляй неуважения к сопернику. Как такие люди могут так поступать? Это поведение человека-змеи.

Даже сейчас он продолжает делать нелестные комментарии в своем подкасте: высмеивает мой рост, подшучивает над моим носом. Он распространяет обо мне недостоверную информацию. Я бы хотел, чтобы он перестал говорить обо мне такие вещи. Я сказал Шону: «Эй, Шон! Передай своему тренеру, чтобы он следил за тем, что говорит». Я был очень зол, когда узнал, что он делает такие глупости и говорит такие вещи. Я попросил его быть более внимательным к своим словам».

После того как Двалишвили пообещал решить вопрос с Уэлчем при личной встрече, О’Мэлли стал убеждать его, что Уэлч будет рад этому бою, учитывая значительное преимущество в габаритах.

«Он сказал: «О, тебе стоит подраться с ним». Братан, я говорю об уличной драке. Вы думаете, я пойду в клетку, где будет рефери и правила? Я говорю о том, что, когда я его увижу, я ударю его по лицу. Шон сказал: «Он крупнее тебя, вот почему у нас есть весовые категории». Мне насрать. Я говорю как мужчина мужчине. Я очень зол. Он заслуживает того, чтобы я ударил его по лицу.

Он не настоящий тренер и не настоящий мужчина. Он не боец, и я не собираюсь выходить с ним в октагон. Он никогда не будет выступать в UFC, особенно в моей весовой категории. Я говорю об уличной драке, а не о профессиональных боях. Вот и все, что я хотел сказать. Но потом Шон вел себя странно, когда сказал, что есть весовые категории. Этот парень такой странный. О чем он говорит? Где он вырос? Кто его воспитал? Кто он такой? О чем он вообще?

Я профессиональный боец и готовлюсь к предстоящему поединку. Если я встречу Тима, то, конечно, ударю его по лицу. Это все, что я могу сказать. Я уже говорил об этом Шону».

О’Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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