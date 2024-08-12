Адесанья: «У дю Плесси мышление колониста»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) раскритиковал чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси (21-2), который назвал себя «первым африканским чемпионом UFC», а также рассказал, что он сосредоточился на более здоровом питании и надлежащем количестве сна.

«Я определенно эволюционировал, — сказал Адесанья в интервью TMZ Sports. — Я просто трачу время на то, чтобы исцелить себя: разум, тело и дух. Я очень терпеливый человек, поэтому могу просто сидеть, наблюдать и строить планы. Теперь я живу как настоящий спортсмен.

В противостоянии с дю Плесси нет ничего личного. Я просто хочу, чтобы он взял на себя ответственность за свои высказывания. Дрикус говорил: «Я тренируюсь в Африке, я делаю это в Африке». Такие люди, как я и Абдул Разак Альхассан, вынуждены бежать из нашей собственной страны из-за лучшей возможности.

Он никогда этого не поймет, потому что он живет за гребаными воротами своей привилегированной жизни в Южной Африке. Это не похоже на историю Франсиса [Нганну], которому пришлось пересечь пустыню, чтобы отправиться тренироваться за океан. Вы не можете назвать его настоящим африканским чемпионом, потому что он тренировался не в Африке?

Даже если бы Франсис не был чемпионом, если бы я не был чемпионом, если бы Камару [Усман] не был чемпионом, он [дю Плесси] никогда бы не стал чемпионом. Мы проложили ему путь. Можно было сказать, что для него большая честь выйти из числа легенд африканских чемпионов, которые выступали в UFC. Но он пытается присвоить все заслуги себе. Это мышление колониста. Он не понимает ошибочности своего пути, но я укажу ему путь».

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.