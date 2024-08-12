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Сегодня, 18:00

UFC 305: главный кард боев турнира 18 августа

Турнир UFC 305 пройдет в ночь на 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дрикус Дю Плесси.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 305 пройдет в ночь с 17 на 18 августа в австралийском городе Перте на территории спортивного комплекса Perth Arena. В главном событии UFC 305 подерутся южноафриканский чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси и нигерийский экс-обладатель титула Исраэль Адесанья.

Главный кард UFC 305

  • Дрикус Дю Плесси — Исраэль Адесанья
  • Кай Кара Фрэнс — Стив Эрцег
  • Матеуш Гамрот — Дэн Хукер
  • Тай Туиваса — Жаирзиньо Розенстрайк
  • Ли Цзинлян — Карлус Пратис

Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
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