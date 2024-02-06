Дастин Порье дал прогноз на бой Холлоуэя и Гейджи

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) считает, что экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (24-7) победит обладателя титула BMF Джастина Гейджи (25-4).

«Я уважаю обоих парней. Оба парня — отличные бойцы. Думаю, я бы поставил на Макса, он — жесткий боец. Я вижу, как многие в интернете говорят, что Макс будет маловат, но Макс — большой парень. Знаете, они с Гейджи, наверное, одинаково весят. Макс не маленький парень. У него потрясающие удары, тайминг, стойкость. Если бы я ставил, я бы поставил на Макса», — сказал Порье в эфире The MMA Hour.

Гейджи подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.