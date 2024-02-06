Дастин Порье рассказал, почему отказался драться на UFC 300

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) заявил, что ему предлагали бой против 12-го номера рейтинга Бенуа Сен-Дени (13-1) на UFC 300, но он предпочел подраться на UFC 299 из-за большего внимания со стороны фанатов.

«Мне предложили бой [с Сен-Дени] на UFC 300. Я разговаривал с Хантером [Кэмпбеллом], и он сказал, что наш бой может открывать главный турнир. Потом мне предложили бой на UFC 299 в качестве соглавного события, и я подумал, что это гораздо лучше. Турнир будет проходить недалеко от моего тренировочного лагеря, это близко к дому. Из Нового Орлеана можно легко долететь до Форт-Лодердейла или Майами. Я хотел быть частью UFC 300, но в этом было меньше смысла», — сказал Порье в эфире The MMA Hour.

Порье и Сен-Дени подерутся 9 марта на UFC 299, который пройдет в Майами, США.