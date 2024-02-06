Дастин Порье объяснил, почему не хочет драться с Арманом Царукяном

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) заявил, что он против поединков с бойцами из своего зала. Арман Царукян (21-3), как и Порье, тренируется в зале American Top Team.

«Я бы не хотел драться с парнями из своего зала, просто потому что я помню, как дрались [Тайрон] Вудли и Робби [Лоулер], и как это разделило зал на два лагеря, это плохая атмосфера. Знаете, я хочу тренироваться, не закрывая клетку от других тренеров, и не подбирая время, когда мне можно тренироваться в зале», — сказал Порье в эфире The MMA Hour.

Порье и Бенуа Сен-Дени (13-1) подерутся 9 марта на UFC 299, который пройдет в Майами, США.