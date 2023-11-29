Каримов: «Верю, что Волков заберет пояс UFC»

Боец ММА Ислам Каримов поделился мнением о перспективах чемпиона M-1 Challenge в тяжелом весе Александра Волкова в UFC.

«Кто следит за его карьерой, знает, что его немного подломало нелепое поражение за десять секунд до окончания боя с Дерриком Льюисом. Неприятно, если ты бьешь пять раундов соперника, а он случайно попал и выиграл. После этого Александр не мог собраться долгое время, но потом все получилось и он вышел на победную серию. Сейчас ждем от него хороших новостей. Верю, что он заберет пояс, но это уже другая история», — приводит слова Каримова Metaratings.ru.

Также узбекский боец рассказал о совместных тренировках с Волковым.

«Мы уехали в Кисловодск и занимались в горах, где нам никто не мешал. Тренировались по три раза в день, и ни одна тренировка не была похожа на другую. Уставал, но эта усталость была приятной. Удивляло, что все равно остаются силы идти дальше. Набрался большого опыта и очень им благодарен», — добавил Каримов.

37-летний Волков одержал 37 побед в ММА (24 — нокаутом), потерпел 10 поражений (2 — нокаутом) и занимает 6-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.