Леон Эдвардс — о любви Ковингтона к Трампу: «Я не понимаю, почему его так привлекает другой мужчина»

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) высмеял третий номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтона (17-3), который всегда благодарит экс-президента США Дональда Трампа.

«Я не понимаю, почему его так привлекает другой мужчина. Я знаю, что он [Трамп] раньше был президентом, и все такое, но он больше не президент, так что я не понимаю, что происходит. Это немного странно. Я не совсем понимаю, почему он [Ковингтон] выбрал для себя такой образ. Ему нужно повзрослеть и завести подружку», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Эдвардс и Ковингтон подерутся в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.