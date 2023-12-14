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Сегодня, 10:50

Двалишвили рассказал, почему пока не подписал контракт на бой с Сехудо

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) отметил, что хочет попросить руководство лиги дать ему пятиранудовый бой с бывшим двойным чемпионом Генри Сехудо (16-3).

«UFC вчера прислали мне контракт на бой с Сехудо, но я его еще не подписал, потому что хочу попросить их о пятираундовом бое, а не трехраундовом. В контракте сказано, что наш бой пройдет в формате трех раундов. Я хочу драться пять раундов, потому что я никогда не устаю. В поздних раундах я дерусь еще сильнее и энергичнее», — сказал грузинский боец в эфире The MMA Hour.

Сехудо и Двалишвили подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
UFC
ММА
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