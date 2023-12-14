Колби Ковингтон: «Дональд Трамп наденет на меня пояс чемпиона»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) рассказал, что бывший президент США Дональд Трамп будет надевать на него пояс чемпиона, если Ковингтон победит Леона Эдвардса (21-3).

«Дональд Трамп будет присутствовать на турнире, и он наденет на меня пояс чемпиона. Мне нравится Дана Уайт, но я попросил его, чтобы он позволил Дональду надеть на меня пояс. Не важно, кто будет стоять передо мной, пусть хоть даже сам Халк. При Дональде Трампе никто меня не победит. Мы сделаем Америку снова великой», — сказал Ковингтон на пресс-конференции.

Эдвардс и Ковингтон подерутся в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.