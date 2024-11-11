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Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: дата боя и время начала турнира UFC 309

Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер встретятся на турнире UFC 309
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Чарльз Оливейра.
Фото Global Look Press

Бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер проведут бой на турнире UFC 309 в легком весе в воскресенье, 17 ноября. Событие состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Оливейре — 35 лет, он одержал 34 победы и потерпел 10 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. В апреле Чарльз уступил Арману Царукяну.

Чендлеру — 38 лет, в его профессиональном рекорде 23 победы и восемь поражений. Майкл возвращается в октагон спустя два года после поражения от Дастина Порье.

Турнир UFC 309 стартует с ранних прелимов в 2.00 17 ноября по московскому времени. Главный кард начнется в 6.00 мск, в нем — пять боев. Соглавное событие шоу Оливейра — Чендлер ожидается ближе к 7.30 мск, после этого в октагон выйдут соперники по главному бою вечера — тяжеловесы Джон Джонс и Стипе Миочич.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ключевых событий UFC 309. Результаты боев турнира Джонс — Миочич также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Майкл Чендлер
Чарльз Оливейра
UFC
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Джон Джонс — Стипе Миочич: дата боя и время начала турнира UFC 309

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