Бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер проведут бой на турнире UFC 309 в легком весе в воскресенье, 17 ноября. Событие состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Оливейре — 35 лет, он одержал 34 победы и потерпел 10 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. В апреле Чарльз уступил Арману Царукяну.

Чендлеру — 38 лет, в его профессиональном рекорде 23 победы и восемь поражений. Майкл возвращается в октагон спустя два года после поражения от Дастина Порье.

Турнир UFC 309 стартует с ранних прелимов в 2.00 17 ноября по московскому времени. Главный кард начнется в 6.00 мск, в нем — пять боев. Соглавное событие шоу Оливейра — Чендлер ожидается ближе к 7.30 мск, после этого в октагон выйдут соперники по главному бою вечера — тяжеловесы Джон Джонс и Стипе Миочич.