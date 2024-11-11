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Джон Джонс — Стипе Миочич: дата боя и время начала турнира UFC 309

Джонс и Миочич сразятся за титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Джон Джонс.
Фото Global Look Press

Американские бойцы Джон Джонс и Стипе Миочич проведут бой на турнире UFC 309 за титул чемпиона в тяжелом весе в ночь с субботы на воскресенье, 17 ноября.

37-летний Джонс является действующим обладателем чемпионского пояса в тяжелом дивизионе, в котором провел только один бой после трехлетнего простоя — против Сирила Гана в марте 2023 года. Боец ранее выступал и был чемпионом в полутяжелом весе.

Рекорд Джонса в профессиональных ММА — 29 боев и 27 побед, 1 поединок был признан несостоявшимся после победы и допинговой дисквалификации бойца, единственное поражение может быть отменено из-за измнения правил при ударах локтями.

42-летний Миочич — экс-чемпион в тяжелом весе. Его профессиональный рекорд — 20 побед и 4 поражения. Американец с хорватскими корнями возвращается в октагон спустя три с половиной года после поражения от Фрэнсиса Нганну.

Турнир UFC 309 начнется с ранних прелимов в 2.00 по московскому времени 17 ноября. Главный кард стартует в 6.00 мск, в нем — пять боев. Главное событие вечера Джонс — Миочич ожидается ближе к 8.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ключевых событий UFC 309. Результаты боев турнира Джонс — Миочич также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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