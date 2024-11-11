Американец Бо Никал и шотландец Пол Крейг проведут бой в легком весе в турнире UFC 309 в ночь с субботы на воскресенье, 17 ноября. Событие состоится на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Никалу 28 лет, он провел 6 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав победу в каждом из них. В апреле Бо победил Коди Брандэйжа в турнире UFC 300.

Крейгу 36 лет, в его профессиональном рекорде 17 побед, 8 поражений и 1 ничья. В мае Пол уступил Кайо Борральо в турнире UFC 301.

Турнир UFC 309 начнется с ранних прелимов в 2.00 по московскому времени 17 ноября, главный кард стартует в 6.00 мск. Бой Никала и Крейга ожидается ближе к 7.00 мск, после него пройдут соглавное и главное события вечера: поединки Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер и Джон Джонс — Стипе Миочич.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ключевых событий UFC 309. Результаты боев турнира Джонс — Миочич также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.