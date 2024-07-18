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Сегодня, 14:24

Майкл Биспинг: «Чимаеву нужно попытаться получить бой с Уиттакером»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что 11-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) может обойти первого номера рейтинга в среднем весе Шона Стрикленда (29-6) в гонке за право драться за титул, если побьет третьего номера рейтинга в среднем весе Роберта Уиттакера (26-7).

«Я считаю, что ему стоит еще раз попытаться сразиться с Робертом Уиттакером. Этот бой хотели увидеть все, и он был бы очень значимым. Откровенно говоря, в этом поединке определился бы следующий претендент на титул, и это станет позором для Шона Стрикленда», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Чимаев снялся с боя с Уиттакером из-за болезни. Бой должен был состояться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Стрикленд, в свою очередь, отказывается драться с Уиттакером, объясняя это тем, что он уже достоин драться за титул.

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